قرار باحتساب الخدمة العسكرية كخدمة مضاعفة لتقاعد العمال

2022/01/20 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة العمل، اليوم الخميس، قرارا باحتساب الخدمة العسكرية كخدمة مضاعفة لتقاعد العمال.

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس ادارة صندوق تقاعد وضمان العمال وافق على احتساب الخدمة العسكرية (الحركات) خدمة مضاعفة لاغراض التقاعد".

وبينت أن "ذلك جاء من أجل انصاف شريحة العمال المضمونين وضمان حقوقهم أسوة بالمتقاعدين من الموظفين في الوزارات".

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