اخصائية توضح الفرق بين أعراض حساسية الطقس البارد ونزلات البرد

2022/01/20 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعاني بعض الناس في موسم البرد من أعراض غريبة تشبه أولى علامات الإصابة بنزلة برد، عيون محمرّة ورشح خفيف، وقد يشعر بعضهم بأعراض الربو وجفاف الفم وحكة وطفح جلدي.ويشير بعض الأشخاص، إلى أنهم يعانون في موسم البرد من حكة جلدية عند خروجهم إلى الشارع في الطقس البارد ورشح خفيف، ما يجعلهم يقضون […]

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