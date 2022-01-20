القبض على مطلوبين وضبط عبوات واسلحة في كركوك

2022/01/20 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، علي الفريجي، اليوم الخميس، القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة ومتفجرات في المحافظة وقال الفريجي في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، انه “مع حالات الانجماد وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تواصل قواتكم في المقر المتقدم للعمليات المشتركة عملياتها التعرضية ونتائجها خلال ( ٤٨ […]

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