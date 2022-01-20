شرطة الطاقة: القبض على 3 متهمين وضبط عجلاتهم في البصرة

2022/01/20 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، القاء القبض على 3 متهمين وضبط عجلاتهم في محافظة البصرة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، انه “من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، تمكنت مديرية شرطة الطاقة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط عجلاتهم صهريج، شاحنة في محافظة البصرة”.واشار الى انه “تم ضبط هذه […]

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