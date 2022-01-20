قتيلان على الأقل و26 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة في باكستان

2022/01/20 | 22:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قتل شخصان على الأقل وجرح 26 آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة بمدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة.وقال المتحدث باسم شرطة لاهور لوكالة “فرانس برس”، وتابعته /المعلومة/، إن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة (زرعت) على دراجة نارية”.وقال موقع “ذا نيوز” […]

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