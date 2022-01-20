جراحون ينجحون بزرع كلية خنزير في جسد انسان

2022/01/20 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح جراحون من جامعة ألاباما في برمنغهام، ولأول مرة، في زرع الكلى من خنزير معدل وراثيا داخل ‏إنسان.‏ وكان المريض، جيم بارسونز، البالغ من العمر 57 عاما، من هنتسفيل، في ولاية ألاباما الأمريكية، ميتا دماغيا، وبالتالي أعلن رسميا عن وفاته، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الرأس أثناء سباق الدراجات الترابية.وبعد الحصول […]

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