2022/01/20 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وكيل وزارة التربية: كثرة العطل تسببت في أرباك للتلاميذ والطلبة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:19

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