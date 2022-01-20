متى تغادر الموجة القطبية أجواء العراق؟.. راصد يُجيب

2022/01/20 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن المتنبئ الجوي واثق السلامي، الخميس، موعد انتهاء الموجة القطبية الباردة المهيمنة على أجواء العراق.

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وقال السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، إنه "اعتباراً من يوم الأحد تتراجع الموجة القطبية الباردة وتنحسر عن أجوائنا وبالتالي يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء، والأجواء ستكون أقل برودة، أي ستكون شتويه اعتيادية خلال النهار وباردة ليلا".

وأضاف، "التوقعات المتوسطة المدى تشير إلى موجة برد أخرى قبل نهاية الأسبوع المقبل، اما التوقعات بعيدة فتشير إلى أن جنوب الجزيرة العربية قد تتأثر بموجة دافئة مطلع شباط المقبل لترتفع فيها درجات الحرارة الى بداية الثلاثينات يصل تأثيرها إلى جنوب ووسط العراق بمعدل ارتفاع يصل إلى 20 درجة مئوية وأكثر بقليل".

وفي وقت سابق، قال الراصد الجوي نائل العلي في إيضاح تابعه "ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استقرار في الأجواء مع استمرار البرودة تزامناً مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة جداً، لتعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، ليستمر الانخفاض لغاية يوم الأحد المقبل".

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى على التوالي، المتوقعة يوم غد الجمعة في المحافظات العراقية، بحسب العلي:

بغداد 9 ---- 1 تحت الصفر

الموصل 5 ️---- 5 تحت الصفر

البصرة 11 ---- 2

الناصرية 10 ---- 1

كربلاء 9 ---- صفر

تكريت 7 ---- 3 تحت الصفر

السليمانية 1 تحت الصفر ---- 14 تحت الصفر

العمارة 10 ---- 1

الرمادي 9 ---- 1 تحت الصفر

كركوك 5 ---- 5 تحت الصفر

النجف 10 ---- 1

السماوة 10 ---- 1

دهوك 2 ---- 8 تحت الصفر

الديوانية 10 ---- 1

أربيل 4 ---- 5 تحت الصفر

الكوت 10 ---- صفر

الحلة 10 ---- صفر

بعقوبة 8 ---- 2 تحت الصفر

الرطبة 8 ---- 5 تحت الصفر

السلمان 8 ---- 2 تحت الصفر

وأوضح العلي أن "الرياح ستكون شمالية غربية، والأجواء مستقرة خلال يوم غد الجمعة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال يوم الأحد والاثنين لكنها تبقى أجواء باردة وشتوية".

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