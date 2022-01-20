سنة جديدة خالية من كلمة - الطاعة - - منى حلمي

#منى_حلمي --------------------------------------- نسمع طول الوقت المقولة التى فقدت معناها ، من كثرة ترديدها المزيف ، وهى أننا " ولدنا أحرارا ".
نعم ، " ولدنا أحرارا " .
لكن ليس جميعنا ، " يموت أحرارا " .
والسبب ، هو أن ما بين " الولادة " ، و " الموت " ، تستلمنا " الطاعة " ، لترضعنا من ثديها الشهى ، المغرى ، الضرورى لنشبع ونكبر .
" الطاعة " تلك الأم التاريخية الخبيثة ، التى تن ......
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