2022/01/20 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي --------------------------------------- نسمع طول الوقت المقولة التى فقدت معناها ، من كثرة ترديدها المزيف ، وهى أننا " ولدنا أحرارا ".



نعم ، " ولدنا أحرارا " .



لكن ليس جميعنا ، " يموت أحرارا " .



والسبب ، هو أن ما بين " الولادة " ، و " الموت " ، تستلمنا " الطاعة " ، لترضعنا من ثديها الشهى ، المغرى ، الضرورى لنشبع ونكبر .



" الطاعة " تلك الأم التاريخية الخبيثة ، التى تن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنة جديدة خالية من كلمة - الطاعة - - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنة جديدة خالية من كلمة - الطاعة - - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).