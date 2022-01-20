مفهوم السعادة في فلسفة نيتشه - أحمد رباص

2022/01/20 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_رباص بالنسبة لنيتشه، الفيلسوف الألماني الذي عاش في القرن التاسع عشر، لا تميل الحياة إلى السعادة، بل تميل إلى توسيع قوتها.



من منظوره، تقوم السعادة على عنصرين أساسيين: القدرة على النسيان والمصالحة مع التعاسة.يشرح لنا نيتشه كيف ان الحياة لا تميل إلى السعادة؛ إذ يرى أن الحياة كطاقة، كقوة حيوية تدفع كل كائن حي إلى تمديد سلطته إلى ما يحيط به.



إن الحياة "إرادة قوة" سواء في شكل إبداعي أو نمائي، ولكن أيضا ف ......





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