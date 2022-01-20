ذكريات الصبا.. ابو الهوب .4. - مهند البراك

2022/01/20 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك ابو الهوب اطلقت ثورة 14 تموز انواع الطاقات الإجتماعية و الإقتصادية و العلمية الهادفة الى تقدم البلاد و رفاهها .



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و اطلقت تنظيم مطالب الحقوق الاجتماعية و حقوق العمل و بناء نقاباتها و جمعياتها، و اطلاق التعليم و برامج محو الأمية، و خدمات الصحة و محاربة الفقر .



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فانطلق بناء المدارس و التوجه لتأسيس اول جامعة عراقية بيد و جهد و بعمل ابنائها، صار رئيسها احد علماء الفيزياء المعروفين عالمياً ......





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