اليابان تسجل رقما قياسيا بعدد إصابات كورونا

2022/01/20 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سجلت السلطات الصحية في اليابان، رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالي.وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في اليابان، 46000 حالة، كما تجاوز الإجمالي التراكمي لحالات كورونا في اليابان مليوني حالة منذ أن أكدت الحكومة أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في يناير 2020.وأكدت طوكيو، تسجيل 8638 […]

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