الصحة تنفي تسجيل 42 حالة بأوميكرون بالسليمانية وتقدم 4 توصيات

2022/01/20 | 22:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والوضع يزداد خطورة.

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