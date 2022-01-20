الجزائر تنهي مشاركتها المخيبة في أفريقيا مبكرا.. وبلماضي: لم نكن بمستوى البطولة

2022/01/20 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع المنتخب الجزائري بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون بعد خسارته أمام ساحل العاج بثلاثية مقابل هدف وحيد في آخر مباريات "الخضر" في دور المجموعات

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