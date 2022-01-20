2022/01/20 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النمعلومة/ متابعة… خرج منتخب الجزائر مبكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، إثر هزيمته أمام نظيره الإيفواري “ساحل العاج” (1-3) اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة للبطولة.وسجل الإيفواري فرانك كيسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.وأضاف لاعب خط الوسط إبراهيم سنغاري الهدف الثاني “للأفيال” عند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تودع كأس امم إفريقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تودع كأس امم إفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).