القبض على متهم بالقتل في سيطرة “السويب”

2022/01/20 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الخميس، القاء القوات الامنية في سيطرة السويب القبض على متهم بالقتل.وذكر بيان للقيادة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز سيطرة الشهيد النقيب عماد صباح الحيدري (السويب)، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لارتكابه جريمة قتل”.واشار البيان الى […]

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