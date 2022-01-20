وكيل وزارة التربية: الدوام في المدارس مستمر حضورياً لمدة أربعة أيام

2022/01/20 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن الدوام في المدارس مستمر حضورياً لمدة أربعة أيام.وقال وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية عادل البصيصي في برنامج واجب الصراحة الذي تبثه العراقية الاخبارية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كثرة العطل تسببت في أرباك للتلاميذ والطلبة"، مبيناً أن "الصلاحيات في إعلان العطل من صلاحية المحافظات ولم يؤخذ رأي وزارة التربية".ولفتت إلى أن "الدوام في المدارس مستمر حضورياً لمدة أربعة أيام"، مشيرا الى انه "تصل للوزارة كتب من بعض المحافظات بزيادة الدوام الحضوري خمسة أيام".

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