إطلاق حملة ’أغيثونا’ لمساندة نازحي المخيمات في البرد القارس

2022/01/20 | 22:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اطلقت رابطة أئمة وخطباء الأعظمية، الخميس، حملة تحت عنوان "أغيثونا"، لمساعدة النازحين في المخيمات، الذين يواجهون موجة من البرد القارس.

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وبحسب بيان للرابطة، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2022)، جاء فيه: "استجابة لصرخات الأطفال وآهات الأمهات والآباء في مخيمات النزوح وفي هذا البرد القارص، تدعو رابطة أئمة وخطباء الأعظمية أعضائها إلى إطلاق حملة تبرعات لسد احتياجهم من خلال المساجد، ونهيب بأهل اليسار والنخوة والكرم المسارعة لنجدة إخوانهم".

وأكدت الرابطة، أنها "تستقبل التبرعات في مقر الرابطة بجامع صالح أفندي في الأعظمية".

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