انفجار يستهدف سجنا فيه عناصر بداعش شمال شرق سوريا

2022/01/20 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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انفجرت سيارة مفخخة استهدف سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي يحبس فيه عناصر أجانب لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المصدر أن الانفجار هز مساء اليوم الخميس السجن، الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية"، وتلاه سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع أنباء غير مؤكدة عن هروب عدد من معتقلي "داعش" بعد قيامهم بعملية عصيان داخل المنشأة.

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