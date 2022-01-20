التحالف العربي يشن ضربات جوية في الحديدة اليمنية

2022/01/20 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، شن “ضربات جوية دقيقة” لتدمير قدرات جماعة “أنصار الله” الحوثية بمدينة الحديدة اليمنية.وذكر التحالف في بيان إن “ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية، وأن الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية”.وكان التحالف أعلن في وقت […]

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