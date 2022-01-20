2022/01/20 | 23:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K6ToIhhl9YA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف شخصية ابو علي العسكري المسؤول الامني لكتائب حزب الله | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف شخصية ابو علي العسكري المسؤول الامني لكتائب حزب الله | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).