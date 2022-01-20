منظمة تطلق حملة اغاثية لتوفير النفط و”كسوة الشتاء” في نينوى

2022/01/20 | 23:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلقت منظمة نينوى اولا، اليوم الخميس، حملة اغاثية لتوفير كسوة الشتاء في المحافظة.وكتبت المنظمة على صفحتها في فيسبوك، وتابعتها “ايرث نيوز”، انه “نظراً للاوضاع المترديه التي تُعاني منها عوائلنا المتعففة في ايام البرد المؤذي، يُطلق مشروع نينوى اولاً حملة إغاثية تستمر على مدار الأسبوع المقبل”.واضافت ان “الحملة تسعى لتوفير مختلف الاحتياجات […]

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