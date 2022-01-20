البرهان يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا في الحكومة السودانية

2022/01/20 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة السودان.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس السيادة أن البرهان أصدر قرارا لتكليف الوزراء الذين سيتولون حقائب شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، وزارة الزراعة والغابات، ووزارة الصناعة، وزارة التجارة والتموين، ووزارة الطاقة والنفط، ووزارة الري والموارد المائية، ووزارة الاتصالات والتحول الرقمي، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والإصلاح الإداري، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشباب والرياضة.

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