رسالة من الناطق باسم الخطوط الجوية للعقود الذين لم يصدر تثبيتهم

2022/01/20 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الناطق باسم شركة الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، اليوم الخميس، رسالة الى العقود الذين لم يصدر امر تثبيتهم.وقال جليل في رسالته، التي تلقت “أيرث نيوز”، نسخة منها: “على ذمتي: رسالة الى الاخوة موظفي العقود في الخطوط الجوية العراقية الذين لم يصدر امر تثبيتهم بعد، على المستوى الشخصي اعرفهم جيدا”.واضاف: “اعرف ما في […]

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