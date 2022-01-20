حماية النيل من الحسد - شريف حتاتة

2022/01/20 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة -------------------------------------------- تعودت منذ أكثر من خمس سنوات أن أواظب على رياضة الصباح ..



أستيقظ مبكراً قبل أن تطل الشمسس من بين العمارات ، وقبل أن ينهمر سيل السيارات من أطراف المدينة حاملاً معه أصواته المزعجة ، وغازاته السامة ...



اجتاز المسافة القصيرة من شارع مراد لأصعد المزلقان إلى كوبرى الجيزة ..



أتوقف عليه بضعة لحظات لاستنشق رائحة الهواء الطازج ، ثم استأنف السير إلى شاطىء المني ......





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