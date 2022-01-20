فرار عدد من

2022/01/20 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية سجنًا يديره الأكراد في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، الخميس، ما أدّى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من الجهاديين، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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