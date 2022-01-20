2022/01/20 | 23:50 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: kY-m1gLpUXY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دراسة بريطانية : عينك قد تكشف عن موعد موتك | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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