2022/01/20 | 23:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C2KSqBFakK8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسباب بطء حرق الدهون وطرق تحفيز عملية الأيض | كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أسباب بطء حرق الدهون وطرق تحفيز عملية الأيض | كهرمانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).