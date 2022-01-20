2022/01/20 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Cn7zSEA67k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: شرطي تابع لبدر تسلم رتبة في ٢٠٠٧ ويشغل اليوم منصب لواء امن الافراد في الداخلية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: شرطي تابع لبدر تسلم رتبة في ٢٠٠٧ ويشغل اليوم منصب لواء امن الافراد في الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).