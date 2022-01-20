2022/01/20 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nnsf2KBD5cQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: من استهدف مقرات الاحزاب مؤخرا مرتبطون بحركة ربع الله | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: من استهدف مقرات الاحزاب مؤخرا مرتبطون بحركة ربع الله | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).