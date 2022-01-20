البرهان يعلن التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة

2022/01/20 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان أن البرهان اصدر قرارا بتكليف مسؤولين بمهام بالوزارات، وجاء اختيار الوزراء كالتالي:1.علي الصادق علي وزيرا للخارجية2.ضو البيت عبد الرحمن منصور وزيرا للري3.غراهام عبد القادر وزيرا للثقافة والإعلام4.محمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط5.عثمان حسين عثمان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء6.أبو بكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم وزيرا للتنمية العمرانية والطرق والجسور7.أبو بكر عمر البشري أحمد وزيرا للزراعة والغابات8.بتول عباس علام عوض وزيرة للصناعة9.آمال صالح سعد وزيرة للتجارة والتموين10.عادل حسن محمد حسين وزيرا للاتصالات والتحول الرقمي11.أحلام مدني مهدي وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي12.هيثم محمد إبراهيم وزيرا للصحة13.سعاد الطيب حسن وزيرة للعمل والإصلاح الإداري14.عبد العاطي أحمد عباس وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف15.أيمن سيد سليم وزيرا للشباب والرياضة

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