وزارة الهجرة تنفي نبأ وفاة طفلة في مخيمات الإيواء جراء البرد (فيديو)

2022/01/21 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، نبأ وفاة طفلة في مخيمات الإيواء جرّاء البرد القارس.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال وكيل وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري في تدوينة تابعها "ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، إنه "نشرت بعض المواقع وفاة طفلة من شدة البرد بينما الواقع غير ذلك، فاستغلال معاناة النازحين بالكذب والتضليل إساءة للنازحين واستغفال لعقول العراقيين".

واظهر مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، عائلة الطفلة وهي تروي تفاصيل وفاتها، حيث أكدت والدة الطفلة وجدتها أن "الطفلة البالغة من العمر 4 أيام، توفيت جراء إصابتها بمرض ’أبو صفار’، وليس كما ادعت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على أنها توفيت جراء البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة".

وتداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، خبراً مفاده "وفاة طفلين في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية".

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