انقاذ فتاة من الانتحار في بابل

2022/01/21 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الخميس، عن تمكن أفراد دورية النجدة من إنقاذ فتاة حاولت الإنتحار غرقاً في شط الحلة .

وقالت القيادة في بيان، إن "أفراد دورية النجدة هرعت لإنقاذ فتاة في مطلع العشرينات من عمرها حاولت الإنتحار في شط الحلة غرقاً ، ضمن المنطقة المتواجدة فيها الدورية بمركز المدينة ".

وأشارت الى ، أن "مفارز الشرطة المعنية إتخذت الإجراءات اللازمة ، ليتم تسليم الفتاة إلى ذويها بسلام ".

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