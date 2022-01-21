ريال مدريد يفوز بصعوبة على التشي

2022/01/21 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل فريق ريال مدريد الى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، عقب الفوز على إلتشي 2-1، في الأشواط الإضافية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو".

بداية الشوط الأول من المباراة كانت هادئة نسبياً بين الفريقين مع أفضلية من جانب ريال مدريد من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة، في حين كانت أول فرصة خطيرة لصالح إلتشي بعد عرضية حولها لاعب إلتشي في العارضة، ثم رد ريال مدريد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن سهلة عند الحارسوفي الدقيقة 25، كاد إلتشي أن يسجل هدف التقدم برأسية من كاريو لكن الحارس لونين أبعدها بصعوبة، سدد فينيسيوس كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها فوق المرمى، وبعدها سدد كامافينجا كرة أخرى سهلة بين أحضان الحارس، وبعدها أهدر رودريجو هدف محقق بتسديدة خارج المرمى في الدقيقة 41، لينتهي الشوط 0-0.وفي الشوط الثاني، أهدر يوفيتش فرصة هدف محقق بتسديدة مرت بجوار القائم، وبعدها سدد مارسيلو كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها بجوار القائم في الدقيقة 56، وبعدها سدد كاسيميرو كرة قوية أبعدها الحارس في الدقيقة 76، ثم أرسل فينيسيوس كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة.وفي الدقيقة 81، واصل فينيسيوس إهدار الفرص بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بين أحضان الحارس، مرت الدقائق وسط محاولات من جانب ريال مدريد وسط تراجع من لاعبي إلتشي، لينهي الحكم الشوط الثاني، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتجه الفريقين الى الأشوط الإضافية.وفي الدقيقة 96، سدد لاعب إلتشي كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، لكن لونين أبعدها بصعوبة، ثم أهدر ريال مدريد هدف محقق عن طريق كاسيميرو بتسديدة خارج المرمى، ثم لعب ريال مدريد بعشرة لاعبين بعد طرد مارسيلو في الدقيقة 102، بعد عرقلته لاعب إلتشي في هجمة مرتدة خطيرة.

وتمكن إلتشي من تسجيل هدف التقدم بعد ضربة حرة نفذها جونزالو كايسيدو لكنها ارتطمت في الجدار الدفاعي، ثم تابعها بتسديدة ارتطمت في سيبايوس ودخلت الشباك في الدقيقة 103، وبعدها أنهى الحكم الشوط الأول الإضافي بتقدم إلتشي بهدف دون رد.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل إيسكو هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 107، بعد تسديدة من سيبايوس حولها إيسكو في الشباك ببراعة، وفي الدقيقة 115 سجل إيدين هازارد هدف الفوز بعد تمريرة من ثم راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك، سجل إلتشي هدف التعادل لكن الغاه الحكم بداعي الخطأ، لينتهي بعدها اللقاء بفوز وتأهل ريال مدريد.

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