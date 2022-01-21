سوريا.. انفجار سيارة مفخخة ووقوع اشتباكات خارج سجن به آلاف الدواعش

2022/01/21 | 00:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، الخميس، عن حدوث انفجار سيارة مفخخة ثم وقوع اشتباكات خارج سجن غويران في مدينة الحسكة.

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