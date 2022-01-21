درجال يناقش مشروع “الحلم” مع رؤساء الاتحادات الفرعية

2022/01/21 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم، مع رؤساء الاتحادات الفرعية، مشروع الحلم ومراكز المواهب في المحافظات.وذكر بيان للاتحاد تلقته “ايرث نيوز”، ان “وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، اجتمع برؤساءِ الاتحاداتِ الفرعيّة بحضور النائبِ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والأمين العامّ محمد […]

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