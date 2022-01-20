تأكيد من واشنطن على موقفها تجاه إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

2022/01/21 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت متحدثة باسم الخارجية الأميركية التأكيد على ما ذكره الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخراً بأن إعادة إدراج "جماعة أنصار الله" على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية هي "قيد البحث".

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