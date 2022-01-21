ما بعد الحداثة .. وتعدد الثقافات (2 - 3) (*) (**) - عبدالله تركماني

2022/01/21 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني ما بعد الحداثة..



وتعدد الثقافات (*) (**) (2 – 3) القراءة ما بعد الحداثية لتعدد الثقافاتمفهوم ما بعد الحداثة يشير مباشرة إلى الحضارة الأميركية المتشكلة من ثقافات متعددة، كما ترادف مصطلح ما بعد الحداثة مع مصطلح العولمة لعدة مسوّغات، أهمها التزامن بينهما.



بينما الثقافة الفرنسية لم تكن في حاجة إلى مصطلح ما بعد الحداثة نظراً للمفهوم الذي كانت تعطيه هي للحداثة.



فالحداثة، بالمعنى الفرنسي، أي البو ......





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