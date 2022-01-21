2022/01/21 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عدد العطل المدرجة ضمن قانون العطل المرسل إلى البرلمان.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي، في برنامج واجب الصراحة، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع قانون العطل تضمن 25 يوماً عطلة وطنية ولفئات محددة خلال عام"، مبينا أن "قانون العطل لا يمنع المحافظات من صلاحية إعلان التعطيل".وأضاف أن " العطل الطارئة لا تتضمن ضمن ايام العطل الرسمية في القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تحصي عدد العطل المدرجة ضمن القانون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تحصي عدد العطل المدرجة ضمن القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).