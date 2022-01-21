مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

2022/01/21 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.وبعد انتهاء مبارايات اليوم الخميس يسدل الستار على دور المجموعات، حيث اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16.وسيكون يوم الجمعة والسبت المقبلين راحة لفرق البطولة، لتنطلق المواجهات بعدها على النحو التالي: 23 يناير بوركينا فاسو […]

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