2022/01/21 | 00:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، المباشرة بتوزيع مادة النفط الابيض والسلات الغذائية على مخيمات النازحين في إقليم كوردستان.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انها “باشرت بتوزيع مادة النفط الابيض بالتعاون مع وزارة النفط (الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية) والسلات الغذائية على العوائل النازحة المتواجدة في المخيمات التي تقع تحت …

ظهرت المقالة وزارة الهجرة تصدر بيانا بشأن النازحين في إقليم كوردستان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة تصدر بيانا بشأن النازحين في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة تصدر بيانا بشأن النازحين في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).