“المنتخب الذي يشارك لأول مرة” يفاجئ الجميع في كأس امم افريقيا

2022/01/21 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني منتخب تونس بهزيمة مؤثرة أمام نظيره الغامبي (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.وأضاع التونسي سيف الدين الجزيري فرصة التقدم لبلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بإهداره ركلة جزاء.بينما اقتنص المهاجم الغامبي أبلي جالو هدف الفوز […]

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