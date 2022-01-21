إطلاق حملة “أغيثونا” لمساندة نازحي المخيمات في البرد القارس

2022/01/21 | 01:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت رابطة أئمة وخطباء الأعظمية، الخميس، حملة تحت عنوان “أغيثونا”، لمساعدة النازحين في المخيمات، الذين يواجهون موجة من البرد القارس.

وقالت الرابطة في بيان تلقت قناة التغيير نسخة منه : “استجابة لصرخات الأطفال وآهات الأمهات والآباء في مخيمات النزوح وفي هذا البرد القارص، تدعو رابطة أئمة وخطباء الأعظمية أعضائها إلى إطلاق حملة تبرعات لسد احتياجهم من خلال المساجد، ونهيب بأهل اليسار والنخوة والكرم المسارعة لنجدة إخوانهم”.

وأكدت الرابطة، أنها “تستقبل التبرعات في مقر الرابطة بجامع صالح أفندي في الأعظمية”.

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