لماذا لا يغلق غوانتانامو؟

2022/01/21 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 عاما ومئات السجناء..قصة غوانتانامو.

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