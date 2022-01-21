أوقفوا رجال الدين - مصطفى راشد

2022/01/21 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_راشد ------------------------بسبب رجال الدين قتل الكثيرين ؛ بضم القاف؛ من البشر وبسبب تعاليم رجال الدين شاهدنا الحرق والتدمير والسرقة والتفجير والزنا والإرهاب؛؛ لكن يظل هناك القليل من رجال الدين يدعون للتسامح والمحبة والسلام؛ لكنهم للأسف لا يشكلون أكثر من حوالي 10 ٪-;- من رجال الدين؛ لذا علينا جميعا وعلي العالم أن يجتمع الكل علي مبدأ الضمير الإنساني لأن الإنسانية خلقت وموجودة قبل الآديان؛ ......





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