انبطاح النقابات التعليمية ذات التمثيلية... - أحمد بيان

2022/01/21 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان اولا، النقابات المعنية هي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).ثانيا، الفضيحة هي الرضوخ لأوامر الوزارة الوصية "الجديدة"، أي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتنكر لتطلعات الشغيلة التعليمية ومطالبها، والاستهزاء بالمناضلين في صفوفها.



ويتجلى ذلك بكل وضوح في هذه الفق ......





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