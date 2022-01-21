2022/01/21 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرقلت الصين وروسيا، الخميس، في الأمم المتحدة طلبا للولايات المتحدة يعود إلى الأسبوع الماضي لمعاقبة خمسة كوريين شماليين، أحدهم يقطن في روسيا والآخرون على الأراضي الصينية، ردا على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ في الآونة الأخيرة، وفق ما قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين وروسيا تعرقلان طلبا أميركيا في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على كوريين شماليين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين وروسيا تعرقلان طلبا أميركيا في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على كوريين شماليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).