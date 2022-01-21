العراق في العام الرئاسي الأول لبايدن

2022/01/21 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تعاملت إدارة بايدن مع العراق في عامها الرئاسي الأول؟

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