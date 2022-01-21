لندن تدعو موسكو إلى

2022/01/21 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الجمعة، دعوة روسيا إلى "خفض التصعيد" وإجراء "محادثات بناءة" في شأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد سيقود نحو "مستنقع رهيب"، حسب ما أعلن مكتبها.

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