2022/01/21 | 05:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UPY5baIPDJs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - عام على رئاسة بايدن.. كيف كان الدعم الأميركي للعراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - عام على رئاسة بايدن.. كيف كان الدعم الأميركي للعراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).